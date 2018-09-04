До выборов мэра Москвы остались считанные дни. Кандидат на пост столичного градоначальника Сергей Собянин записал ролик, в котором призвал жителей города принять участие в голосовании. Обращение опубликовано на его персональном сайте.

До выборов мэра Москвы остались считанные дни. Кандидат на пост столичногоградоначальника Сергей Собянин записал ролик, в котором жителей городапринять участие в голосовании. Обращение опубликовано на его персональном сайте.Собянин признался, что сомневался в том, стоит ли обращаться к москвичам поповоду явки на выборы. "Зачем? Во-первых, в законе нет ограничений почисленности участников. Во-вторых, это скорее дело избиркома, а не мое. И,в-третьих, мы все грамотные образованные взрослые люди и сами должны для себярешить, идти на выборы или нет", – пояснил он.По словам Собянина, в советское время на выборы он не ходил. Затем, уже вэпоху перестройки, он участвовал в голосовании в качестве кандидата.Действующий мэр и кандидат на пост градоначальника отметил, что постепенностало проходить понимание, что от сделанного выбора зависит судьба города,региона и всей страны."Пришло не только понимание, но и убеждение, чтовласть депутатов и мэров лишь производное твоей воли. Пришло понимание, что мыполучили прямую возможность влиять на власть путем голосования", – сказалСобянин, подчеркнув, что такой возможности не было за всю тысячелетнюю историюРоссии.Участие в выборах, добавил он, – это реальное действие и конкретное дело."Поймите, что ничего просто так не дается – за свое право на лучшую жизньнадо бороться. Институт выборов хрупкий и пока еще неустоявшийся. Но этоинститут твоей власти", – обратился Собянин к горожанам. По его словам,выборы – это право гражданина и его возможности, которые необходимо отстаиватьна избирательном участке.Собянин отметил, что предлогов не приходить на избирательный участок можетбыть много. "Тебе кажется, что нет достойного кандидата? Это не предлог",– сказал он. В конце концов, вычеркнуть всех – это тоже поступок, подчеркнулдействующий мэр и кандидат на пост градоначальника."Тебе кажется, что ничего в жизни не изменится? Это тоже непредлог", – сказал Собянин. Он отметил, что если не ходить на выборы, тотогда точно ничего не поменяется. Низкую явку на выборы Собянин назвал "игройв рулетку".Он пояснил, что десяток процентов пришедших к избирательным урнам могутпринять решение, которое может не понравиться какому-либо человеку. Всовременной истории, заметил Собянин, таких примеров достаточно много. "Надиване можно пролежать все бока. При этом ты никому не будешь интересен.Равнодушие рождает равнодушие", – сказал кандидат в градоначальники.По его словам, если человек хочет, чтобы с ним считались, то ему следуетпринять участие в голосование."Твой приход на выборы – это гарантия, чтотебя будут слушать, учитывать твое мнение и уважать. Ты – в игре. Ты – на поле.Ты значим для власти", – отметил Собянин.Напомним, выборы мэра Москвы состоятся в единый день голосования, 9сентября. Столичный градоначальник избирается на пятилетний срок. Первым изкандидатов подписные листы муниципальных депутатов и подписи избирателей в своюподдержку предоставил в Мосгоризбирком Сергей Собянин. Он идет на выборы вкачестве самовыдвиженца.На предстоящем голосовании будет опробован ряд новшеств. Участки дляволеизъявления организуют за пределами столицы, по месту нахождения ее жителей.Кроме того, будет продлено время работы участков – с 20:00 до 22:00.Общественная палата Москвы получила право назначать наблюдателей визбирательные комиссии, действующие на территории города.