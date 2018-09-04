До выборов мэра Москвы остались считанные дни. Кандидат на пост столичного
градоначальника Сергей Собянин записал ролик, в котором призвал жителей города
принять участие в голосовании. Обращение опубликовано на его персональном сайте.
До выборов мэра Москвы остались считанные дни. Кандидат на пост столичного
градоначальника Сергей Собянин записал ролик, в котором жителей города
принять участие в голосовании. Обращение опубликовано на его персональном сайте.
Собянин признался, что сомневался в том, стоит ли обращаться к москвичам по
поводу явки на выборы. "Зачем? Во-первых, в законе нет ограничений по
численности участников. Во-вторых, это скорее дело избиркома, а не мое. И,
в-третьих, мы все грамотные образованные взрослые люди и сами должны для себя
решить, идти на выборы или нет", – пояснил он.
По словам Собянина, в советское время на выборы он не ходил. Затем, уже в
эпоху перестройки, он участвовал в голосовании в качестве кандидата.
Действующий мэр и кандидат на пост градоначальника отметил, что постепенно
стало проходить понимание, что от сделанного выбора зависит судьба города,
региона и всей страны.
"Пришло не только понимание, но и убеждение, что
власть депутатов и мэров лишь производное твоей воли. Пришло понимание, что мы
получили прямую возможность влиять на власть путем голосования", – сказал
Собянин, подчеркнув, что такой возможности не было за всю тысячелетнюю историю
России.
Участие в выборах, добавил он, – это реальное действие и конкретное дело.
"Поймите, что ничего просто так не дается – за свое право на лучшую жизнь
надо бороться. Институт выборов хрупкий и пока еще неустоявшийся. Но это
институт твоей власти", – обратился Собянин к горожанам. По его словам,
выборы – это право гражданина и его возможности, которые необходимо отстаивать
на избирательном участке.
Собянин отметил, что предлогов не приходить на избирательный участок может
быть много. "Тебе кажется, что нет достойного кандидата? Это не предлог",
– сказал он. В конце концов, вычеркнуть всех – это тоже поступок, подчеркнул
действующий мэр и кандидат на пост градоначальника.
"Тебе кажется, что ничего в жизни не изменится? Это тоже не
предлог", – сказал Собянин. Он отметил, что если не ходить на выборы, то
тогда точно ничего не поменяется. Низкую явку на выборы Собянин назвал "игрой
в рулетку".
Он пояснил, что десяток процентов пришедших к избирательным урнам могут
принять решение, которое может не понравиться какому-либо человеку. В
современной истории, заметил Собянин, таких примеров достаточно много. "На
диване можно пролежать все бока. При этом ты никому не будешь интересен.
Равнодушие рождает равнодушие", – сказал кандидат в градоначальники.
По его словам, если человек хочет, чтобы с ним считались, то ему следует
принять участие в голосование.
"Твой приход на выборы – это гарантия, что
тебя будут слушать, учитывать твое мнение и уважать. Ты – в игре. Ты – на поле.
Ты значим для власти", – отметил Собянин.
Напомним, выборы мэра Москвы состоятся в единый день голосования, 9
сентября. Столичный градоначальник избирается на пятилетний срок. Первым из
кандидатов подписные листы муниципальных депутатов и подписи избирателей в свою
поддержку предоставил в Мосгоризбирком Сергей Собянин. Он идет на выборы в
качестве самовыдвиженца.
На предстоящем голосовании будет опробован ряд новшеств. Участки для
волеизъявления организуют за пределами столицы, по месту нахождения ее жителей.
Кроме того, будет продлено время работы участков – с 20:00 до 22:00.
Общественная палата Москвы получила право назначать наблюдателей в
избирательные комиссии, действующие на территории города.