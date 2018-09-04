Перед главным учебным корпусом прошла праздничная линейка, где руководство учебного заведения и приглашенные лица выступили с напутственными речами...

Сотрудники второго оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве по традиции посетили подшефную школу-интернат «Преображенский кадетский корпус» №5 (в прошлом Георгиевский кадетский корпус №6), чтобы поздравить ее учащихся с началом учебного года.Перед главным учебным корпусом прошла праздничная линейка, где руководство учебного заведения и приглашенные лица выступили с напутственными речами, в которых каждый сказал на свой взгляд самое важное, что могло бы в будущем пригодиться ученикам и их родителям.Заместитель командира полка подполковник полиции Сергей Коротков и старший инструктор отделения профессиональной подготовки капитан Ирина Черкасова не только поздравили руководство школы и всех кадетов с таким знаменательным днем, но и привезли памятные подарки.В перерывах между выступлениями почётных гостей праздника ребята танцевали вальс, читали стихи, а под конец прошли торжественным маршем.Ещё раз поздравляем кадетов с началом нового учебного года, желаем упорства и терпения в учебе!2-й оперативный полк ГУ МВД России по г. Москве