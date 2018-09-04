Участники совещания рассмотрели основные задачи по обеспечению мер безопасности, приняли соответствующие решения.

В Управлении МВД России по городу Владимиру состоялось совещание по вопросам безопасности школьников в образовательных учреждениях. В мероприятии приняли участие сотрудники ПДН, участковые уполномоченные областного центра, инспекторы ГИБДД, председатели комиссий по делам несовершеннолетних и заместители директоров по безопасности школ города.В рамках мероприятия выступили начальник ПДН городского УМВД подполковник полиции Элеонора Апшиниекс и инспектор ГИБДД старший лейтенант полиции Валериан Шируков. Сотрудники полиции проанализировали статистику правонарушений среди несовершеннолетних за восемь месяцев текущего года, обсудили с присутствующими вопросы, касающиеся детского травматизма при дорожно-транспортных происшествиях и мер по их недопущению.Участники совещания рассмотрели основные задачи по обеспечению мер безопасности в образовательных учреждениях, приняли соответствующие решения.