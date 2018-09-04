Наставник футбольной сборной России Станислав Черчесов на сборе своей команды пообщался с журналистами и поделился ожиданиями старта россиян в Лиге наций, где они сыграют с соперниками из Турции. Тренер считает, что его подопечные будут настраиваться на победу в каждом матче турнира.

Наставник футбольной сборной России Станислав Черчесов на сборе своей команды пообщался с журналистами и поделился ожиданиями старта россиян в Лиге наций, где они сыграют с соперниками из Турции. Тренер считает, что его подопечные будут настраиваться на победу в каждом матче турнира."По сравнению с последним матчем против Турции различий [в составах соперников, — прим. ред.] много, — цитирует Черчесова Чемпионат.Ru. – Тогда был подготовительный период – это раз. Посмотрите на составы команд – это два. Ну и третье различие в том, что сейчас начинается официальный турнир, за который начисляются очки"."Скажу банальность, но настраиваемся выиграть каждый матч в Лиге наций. Есть турнир, сегодня мы в нем во второй лиге, я это так называю. Надо выходить в первую", — отметил наставник россиян."Проблемы в центре обороны? Мы это слово, как вы знаете, из лексикона убрали. Нойштедтер в хорошем состоянии. Его цифры и состояние нас удовлетворяют. В прошлом сезоне в "Фенербахче" такого не было. Но играть будут те футболисты, которые чувствуют себя гармонично", — сказал тренер."Игнашевич? Уже не Сергей Игнашевич, а Сергей Николаевич Игнашевич. Я представил его команде в новой роли. Его приняли аплодисментами, будет потихонечку обживаться [на тренерском поприще, — прим. ред]. У него есть задатки, надо помочь ему их проявлять. Сейчас он в ЦСКА, но потихоньку будем его вербовать", – подытожил Черчесов.