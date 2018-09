В Россию едет британский певец Стинг. В ноябре 2018 года он даст концерты в четырех городах. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург.

В Россию едет британский певец Стинг. В ноябре 2018 года он даст концерты в четырех городах. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург.Российское турне начнется 5 ноября в Екатеринбурге, сообщает ТАСС. 7 ноября у Стинга будет концерт в Казани, а 9 ноября – в Санкт-Петербурге. Закончится тур Стинга по России в московском спорткомплексе "Олимпийский" 11 ноября.Со Стингом вместе на сцену выйдет американский регги-исполнитель с Ямайки Шегги.Двухчасовое музыкальное путешествие – самый ожидаемый концерт года: два легендарных музыканта представят в России новый альбом "44/876". В названии изданного в апреле года совместного альбома Стинга и Шегги зашифрованы телефонные коды Великобритании (44) и Ямайки (876).Свой хит Every Breath You Take Стинг написал именно на этом карибском острове. Кроме того на концерте будут вживую исполнены любимые всеми песни Message in the Bottle, Angel, It Wach't Me, Mr. Boombasric и Englishman in New York.Последний раз Стинг выступал в России в октябре 2017 года. Это была часть мирового турне "57 ТХ & 9ТХ". А в 2016 году у Стинга в Сочи угнали "Майбах".На счету начавшего в 1977 году музыкальную карьеру Стинга более ста миллионов проданных альбомов.