В Москве начались работы на новом участке Большого кольца метро от станции Мневники до Улицы Народного Ополчения. Поезда поедут под Каналом имени Москвы. А сегодня завершился еще один важный этап стройки на новой кольцевой линии: из 8-месячного подземного путешествия вернулась Ольга.

В Москве начались работы на новом участке Большого кольца метро от станции "Мневники" до "Улицы Народного Ополчения". Поезда поедут под Каналом имени Москвы. Проложить подводный тоннель планируют за год. А сегодня завершился еще один важный этап стройки на новой кольцевой линии: из 8-месячного подземного путешествия вернулась "Ольга".Финишные метры проходческого щита. Из щелей начинает литься вода — это специальная пена размягчает грунт. И каменная стена рушится за считанные минуты. Бурильщиков встречают шампанским, даже дорожку подготовили, правда не ковровую, а из досок.Этому празднику предшествовали 8 месяцев кропотливого труда. Вместе с "Ольгой" (традиционно щит назвали женским именем) рабочие проложили под землей полуторакилометровый тоннель."Проходка была сложная, грунты, которые залегали на всем участке, смешанные: сильно разрушенные известняки, обводненные пески. Было достаточно тяжело. Плюс ко всему ситуация осложнялась многочисленными пересечениями с инфраструктурой РЖД", — рассказывает Юрий Петрунин, заместитель директора по строительству компании-подрядчика.Прокладка тоннеля от "Авиамоторной" до "Нижегородской" — важный этап строительства крупнейшего в Москве и России транспортно-пересадочного узла "Рязанский". В перспективе им смогут воспользоваться до полумиллиона москвичей.Будущий транспортно-пересадочный узел объединит сразу три железных дороги: пригородные электрички с помощью обновленной платформы Карачарово, действующую станцию МЦК "Нижегородскую" и одноименные станции метро, которые сейчас строятся. Чтобы сделать пересадку, подниматься на поверхность не понадобится, терминал построят под землей."Безопасность, комфорт, время пересадки, защита от осадков — это, конечно, некое подобие большого терминала в аэропорту", — объясняет Олег Иванов, руководитель программы строительства ТПУ "Рязанская".Этот транспортный узел станет одной из ключевых точек другого важного проекта — Большого кольца метро. Его активно строят и западе Москвы: здесь проходческий щит начал движение от будущей станции "Мневники" до "Улицы Народного Ополчения". Тоннель пройдет под Каналом имени Москвы."С начала года мы уже прокопали 10 километров тоннелей. Мы вышли на подготовку и строительство всей Большой кольцевой линии. У нас уже по Большой кольцевой работает восемь щитов", — сообщил Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы по вопросам строительства и градостроительной политики.От скорости проходческих работ зависит, получится ли завершить грандиозный проект Большого кольца метро как планируется — к 2023 году.