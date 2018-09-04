130 миллионов 433 тысячи 400 рублей. Это штраф с экс-министра экономразвития России Алексея Улюкаева. Исполнительный лист, который выдал Замоскворецкий райсуд Москвы на взыскание штрафа, получили московские приставы.

130 миллионов 433 тысячи 400 рублей. Это штраф с экс-министра экономразвития России Алексея Улюкаева. Исполнительный лист, который выдал Замоскворецкий райсуд Москвы на взыскание штрафа, получили московские приставы.Исполнительное производство на взыскание штрафа открыто 29 августа, сообщает "Интерфакс". Алексей Улюкаев был осужден за получение взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Сечин передал Улюкаеву корзинку с колбасами и портфель с двумя миллионами долларов. При этом Улюкаев на суде утверждал, что в портфеле должно быть вино.Суд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима. А также приговорил его выплатить штраф. До выплаты штрафа на все имущество Улюкаева был наложен арест. Под арест попали земельные участки, частное домовладение, автомобиль, жилой дом, деньги на банковских счетах, наручные часы, слиток из серебра, декоративная закладка из серебряного сплава, изъятые при обысках наличные, а также монеты из драгоценных металлов.Сам Улюкаев отбывает наказание в колонии в Тверской области.