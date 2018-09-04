Супруга известного исполнителя романсов Александра Малинина Эмма всерьез следит за своей фигурой. Она ежедневно тренируется и берет уроки у балетного станка.

Супруга известногоисполнителя романсов Александра Малинина Эмма всерьез следит за своей фигурой. Онаежедневно тренируется и берет уроки у балетного станка.Эмма в 56 лет выглядитнамного моложе многих своих сверстниц, чем не устает восхищать фолловеровв Instagram. Недавно она опубликовала в микроблоге снимок, на котором запечатлена в облегающейспортивной форме во время тренировки.Пользователи Сети отметили, что Малинина красотой иактивностью может дать фору даже юным девушкам. "Миссис"Грация"!!! (здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какая Выграциозная! Не устаю восхищаться!!!", "А Эмма еще и балерина умница 💘💘💘", "Эмма выпросто Сама Грация!!!", "Красота страшная сила, а еще позитивнаяэнергия, хорошего настроения", – писали в комментариях поклонники. Некоторые почитатели в шутку отметили, что супруга певца, которая много лет работает гинекологом, побила в грациозности и изяществе балерину Анастасию Волочкову.Добавим, что Александр Малинин и Эмма вместе уже более 28лет. Женщина всегда и во всем поддерживает супруга, возможно, именно поэтому ихбрак считается одним из самых прочных на отечественной эстраде. Семейные драмы,грязные сплетни, скандалы, связанные с бывшими женами исполнителя романсов, несмогли разрушить их тесную связь.Отметим, что Эмма – это третья супруга Александра. Первой женойартиста была Инна Курочкина, которая подарила Малинину первенца Никиту. Вторая супругаартиста, певица Ольга Зарубина родила дочку Киру. Однако певец сомневается всвоем отцовстве. В браке с Эммой Малининой у артиста появились двойняшки: сынФрол и дочка Устинья, в ноябре им исполнится 18 лет.