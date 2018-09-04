Супруга известного
исполнителя романсов Александра Малинина Эмма всерьез следит за своей фигурой. Она
ежедневно тренируется и берет уроки у балетного станка.
Супруга известного
исполнителя романсов Александра Малинина Эмма всерьез следит за своей фигурой. Она
ежедневно тренируется и берет уроки у балетного станка.
Эмма в 56 лет выглядит
намного моложе многих своих сверстниц, чем не устает восхищать фолловеров
в Instagram. Недавно она опубликовала в микроблоге снимок, на котором запечатлена в облегающей
спортивной форме во время тренировки.
Пользователи Сети отметили, что Малинина красотой и
активностью может дать фору даже юным девушкам. "Миссис
"Грация"!!! (здесь и
далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какая Вы
грациозная! Не устаю восхищаться!!!", "А Эмма еще и балерина умница 💘💘💘", "Эмма вы
просто Сама Грация!!!", "Красота страшная сила, а еще позитивная
энергия, хорошего настроения", – писали в комментариях поклонники. Некоторые почитатели в шутку отметили, что супруга певца, которая много лет работает гинекологом, побила в грациозности и изяществе балерину Анастасию Волочкову.
Добавим, что Александр Малинин и Эмма вместе уже более 28
лет. Женщина всегда и во всем поддерживает супруга, возможно, именно поэтому их
брак считается одним из самых прочных на отечественной эстраде. Семейные драмы,
грязные сплетни, скандалы, связанные с бывшими женами исполнителя романсов, не
смогли разрушить их тесную связь.
Отметим, что Эмма – это третья супруга Александра. Первой женой
артиста была Инна Курочкина, которая подарила Малинину первенца Никиту. Вторая супруга
артиста, певица Ольга Зарубина родила дочку Киру. Однако певец сомневается в
своем отцовстве. В браке с Эммой Малининой у артиста появились двойняшки: сын
Фрол и дочка Устинья, в ноябре им исполнится 18 лет.