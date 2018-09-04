Священник из Татарстана протоиерей Владимир Головин запрещен в служении за деятельность, вносящую соблазн в жизнь Церкви. Он обещал усиление молитвы за дополнительную плату, называл самоубийством жертвенные подвиги героев и давал женщинам непристойные советы по поводу супружеской жизни.

Священник из Татарстана протоиерей Владимир Головин запрещен в служении за деятельность, "вносящую соблазн в жизнь Церкви". Как сообщается на сайте Чистопольской епархии, с 3 сентября сроком на три месяца ему запрещены любые священнодействия, преподавание благословения, ношение рясы и наперсного креста сроком на 3 месяца.Ранее епархиальное управление выпустило заявление, в котором по результатам проведенной проверки говорилось, что деятельность священника "не соответствует Священному преданию", передает ТАСС.В частности, протоиерей Головин ввел практику, названную им "соборная молитва по соглашению". Она совершалась за определенную плату, а за дополнительную плату было обещано "усиление молитвы" в известных храмах и монастырях.Кроме того, он ввел неканонический чин некоего "духовного лечения" с возложением рук на больных, а в его публичных выступлениях имеются высказывания, "граничащие с кощунством и глумлением над Христом".Недопустимыми были признаны и высказывания Головина о современных Героях России и героях Великой Отечественной войны (например, Николая Гастелло), жертвенный подвиг которых священник называл "самоубийством".По сведениям ряда СМИ, Головин также "проповедовал" женщинам, какое нижнее белье носить, советовал супружеским парам совместно смотреть "непристойные фильмы", а также давал другие неподобающие для священнослужителя советы, пишет Lenta.ru.В Чистопольской епархии также отметили, что "в случае упорной нераскаянности" может быть поставлен вопрос о продлении срока запрещения в служении или о лишении протоиерея Головина священного сана.