Около миллиона жителей японского острова Сикоку вынуждены были экстренно покинуть свои дома из-за разгула тайфуна Джеби. Жертвами самого мощного за последние 25 лет тропического цикло стали по меньшей мере шесть человек, 163 получили различные травмы.

Около миллиона жителей японского острова Сикоку вынуждены были экстренно покинуть свои дома из-за разгула тайфуна "Джеби". Жертвами самого мощного за последние 25 лет тропического цикло стали по меньшей мере шесть человек, 163 получили различные травмы. Судя по многочисленным записям, многих удар стихии застал на работе и в пути.Больше других пострадали префектуры Осака, Киото и Хёго, где без света остались свыше 1,6 миллиона домов. Оказался затоплен расположенный на насыпном острове аэропорт Кансай в городе Осака — в двух его терминалах заблокированы порядка 3 тысяч человек. Их эвакуация по земле оказалась невозможна из-за того, что единственный мост, соединяющий остров со вторым по величине городом Японии, оказался поврежден сорванным с якоря нефтеналивным танкером.Порывы ветра, скорость которых достигала 172 км/ч, выбросили на берег несколько грузовых судов, одну баржу волнами вынесло на мол. По предварительным данным, никто из членов экипажей не пострадал.Счет опрокинутых на магистралях машин идет на десятки — стихия с легкостью швыряла фургоны и фуры по проезжей части и сбивала в кучу легковые автомобили.Рабочих одного из цехов едва не накрыло обломками поврежденной крыши во время эвакуации. На кадрах видно, что фрагмент конструкции рухнул в нескольких сантиметрах от людей."Джеби" (в переводе с корейского "Ласточка") пролетел над западной частью острова Хонсю и вышел в море, взяв курс на северный остров Хоккайдо. После этого у него на пути — Сахалин и Камчатка.