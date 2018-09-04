Спектаклем Волки и овцы начинает новый сезон знаменитая Табакерка. Днем состоялся традиционный сбор труппы, в котором впервые участвовали не только актеры, но и ученики колледжа Олега Табакова. На обеих сценах театра сейчас ремонт, так что пока спектакли будут идти на разных сценических площадках.

Спектаклем "Волки и овцы" начинает новый сезон знаменитая "Табакерка". Днем состоялся традиционный сбор труппы, в котором впервые участвовали не только актеры, но и ученики колледжа Олега Табакова. На обеих сценах театра сейчас ремонт, так что пока спектакли будут идти на разных сценических площадках.Как и всегда после разлуки дружеские объятия, поцелуи, а еще лаконичное: с новым сезоном. Он новый и особенный во многих смыслах, в первую очередь, потому что без него — без Олега Табакова."Он с нами. И он дает жизнь. Мне кажется, он помогает нам всем. Мы его все чувствуем душой", — говорит Евдокия Германова, заслуженная артистка России."Я просто помню, как радостно и позитивно, с какой энергией начинал новый сезон Олег Павлович. Я стараюсь с таким же позитивом относиться к тому, что происходит", — рассказывает Марина Зудина народная артистка России, вдова Олега Табакова.Впервые всех собрали вместе: и труппа, и студенты театрального колледжа Табакова едва поместились в зале. Нового художественного руководителя встретили аплодисментами. Владимир Машков сразу перешел к делу: впереди много работы. После 20-летнего перерыва он собирается сам выйти на сцену в спектакле "Матросская тишина". Запланировано сразу несколько премьер."У нас запланирована премьера спектакля "Русская война Пекторалиса", режиссер Сергей Пускепалис. Репетиции уже идут. И надеюсь, что в конце сезона мы, если будет готова труппа, сможем поставить мюзикл My Fair Lady", — сообщил Владимир Машков, народный артист России, художественный руководитель московского театра Олега Табакова.Театр Олега Табакова и колледж Машков решил объединить. И профессиональные, и начинающие артисты будут играть на одной сцене. Девять новых педагогов, и у каждого курса теперь свой мастер."Они, к счастью, все очень разные. Они еще молодые. Они смотрят с осторожностью. Но все равно широко открытыми глазами. Наша задача их на правильный путь наставить", — объясняет Сергей Угрюмов, заслуженный артист РФ."Школа, сделанная Олег Табаковым, задумана идеально. Аналогов в мире нет. У нас даже есть уникальная возможность, чтобы и Ромео и Джульетту играли профессиональные актеры 15 лет", — поясняет Владимир Машков, народный артист России, художественный руководитель московского театра Олега Табакова.В новом амплуа руководителя Машков чуть больше четырех месяцев. И уже ясно, труппа нового худрука приняла. Первый в этом сезоне спектакль сыграют уже сегодня."Сегодня мы открываем сезон спектаклем, который идет уже очень много лет с постоянным успехом. Это "Волки и Овцы" Кости Богомолова. После сбора труппы поедем, вспомним его. Но это спектакль, который не нуждается в новых репетициях", — рассказывает актриса Яна Сексте.А завтра на сцене театра имени Пушкина состоится спектакль "Ловушка для наследника" в постановке Николая Дручека.Так сложилось, что 33-й сезон актеры Табакерки открывают не дома, а на других площадках. Новое здание на Малой Сухаревской, как и историческая сцена, сейчас на ремонте, который обещают завершить в ближайшие месяцы.