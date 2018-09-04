Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала на своей странице в Instagram пост, посвященный погибшей от онкологии актрисе Стелле Барановской. Трагедия произошла в 2017 году.

Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала на своейстранице в Instagram пост, посвященный погибшей от онкологииактрисе Стелле Барановской. Трагедия произошла в 2017 году.Знаменитость до сих порне может принять смерть подруги. "Год прошел с того дня, как не стало моейДевочки @stella9sЛюблю...Помню...Скучаю...", – написала Анфиса на своейстранице в Instagram.Далее Чехова опубликоваластихотворение собственного сочинения, пронизанное болью и неподдельнымстраданием. Судя по эмоциональным строчкам, звезде буквально хочется выть из-запотери дорогого человека."Говорят, тебя нет!Врут! Безбожно и глупо!Говорят, ты на свет! А я здесь куковать...Что еще столько лет улыбаться кому-то,Что еще столько зим без тебя прозябать…"Также телеведущаяразместила видеоролик, посвященный скончавшейся от агрессивного рака актрисе.Поклонники Чеховой разделили ее боль и тоже вспомнили Стеллу добрым словом.Напомним, Барановская умерла от ракакрови 4 сентября 2017 года. Актриса на протяжении двух лет боролась со страшнойболезнью – острым лимфобластным лейкозом, но безуспешно.Перед смертью весомую поддержку актрисеоказывали телеведущая Анфиса Чехова, журналистка Екатерина Гордон, певицыАнастасия Стоцкая и Зара. Последняя даже на некоторое время приютила у себя маленькогосына Барановской Даниила.