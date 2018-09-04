Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала на своей
странице в Instagram пост, посвященный погибшей от онкологии
актрисе Стелле Барановской. Трагедия произошла в 2017 году.
Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала на своей
странице в Instagram пост, посвященный погибшей от онкологии
актрисе Стелле Барановской. Трагедия произошла в 2017 году.
Знаменитость до сих пор
не может принять смерть подруги. "Год прошел с того дня, как не стало моей
Девочки @stella9s
Люблю...Помню...Скучаю...", – написала Анфиса на своей
странице в Instagram.
Далее Чехова опубликовала
стихотворение собственного сочинения, пронизанное болью и неподдельным
страданием. Судя по эмоциональным строчкам, звезде буквально хочется выть из-за
потери дорогого человека.
"Говорят, тебя нет!
Врут! Безбожно и глупо!
Говорят, ты на свет! А я здесь куковать...
Что еще столько лет улыбаться кому-то,
Что еще столько зим без тебя прозябать…"
Также телеведущая
разместила видеоролик, посвященный скончавшейся от агрессивного рака актрисе.
Поклонники Чеховой разделили ее боль и тоже вспомнили Стеллу добрым словом.
Напомним, Барановская умерла от рака
крови 4 сентября 2017 года. Актриса на протяжении двух лет боролась со страшной
болезнью – острым лимфобластным лейкозом, но безуспешно.
Перед смертью весомую поддержку актрисе
оказывали телеведущая Анфиса Чехова, журналистка Екатерина Гордон, певицы
Анастасия Стоцкая и Зара. Последняя даже на некоторое время приютила у себя маленького
сына Барановской Даниила.