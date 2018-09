Мужчина пытался взорвать сразу несколько бомб в Каире, на улице Симона Боливара, где находится посольство США. Злоумышленник был арестован, сообщает агентство ТАСС. Представители дипмиссии в своем микроблоге twitter сначала призвали соблюдать осторожность и избегать этот район.

Мужчина пытался взорвать сразу несколько бомб в Каире на улице Симона Боливара, где находится посольство США. Злоумышленник был арестован, сообщает агентство ТАСС. Представители дипмиссии в своем микроблоге twitter сначала призвали соблюдать осторожность и избегать этот район. Сейчас сотрудники посольства сообщают, что вернулись к нормальной работе, а полиция закончила расследование на месте происшествия.• Police have finished their investigations at the scene of the incident. The Embassy is resuming normal business. Please Sign up for Smart Traveler Enrollment Program (STEP) for security updates at https://t.co/UMoke72V75.— US Embassy Cairo (@USEmbassyCairo) 4 сентября 2018 г.Так же неспокойно сегодня в здании дипломатической миссии Соединенных Штатов в Ливии. Там вспыхнул пожар. Как сообщают СМИ, в этом районе идет бой седьмой пехотной бригады с подразделениями "Революционеров Триполи". Рядом с посольством слышны выстрелы. Жертвами вооруженного столкновения уже стали 50 человек, 140 ранены.