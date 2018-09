Директор по управлению продуктом Xiaomi Донован Сун разместил в твиттере фотографию Mi Mix 3 — первого смартфона китайской компании, который сможет работать в высокоскоростных сетях 5-го поколения. Мы успешно протестировали передачу данных в 5G-сетях на телефонах Xiaomi, и с нетерпением ждем официального развертывания 5G в следующем году! — написал Сун.

Директор по управлению продуктом Xiaomi Донован Сун разместил в твиттере фотографию Mi Mix 3 — первого смартфона китайской компании, который сможет работать в высокоскоростных сетях 5-го поколения. "Мы успешно протестировали передачу данных в 5G-сетях на телефонах Xiaomi, и с нетерпением ждем официального развертывания 5G в следующем году!" — написал Сун.We've successfully tested 5G data connections on Xiaomi phones, and we can't wait for the official rollout of 5G next year! ∎∎∎∎∎∎∎∎5G download speeds are more than 10X faster than 4G speeds. What's everyone looking forward to the most? ∎∎∎∎∎ https://t.co/vLAH3wosni— Donovan Sung (@donovansung) 3 сентября 2018 г.Тем не менее, поскольку у Qualcomm пока что нет мобильного чипа со встроенной поддержкой 5G-сетей, владельцам устройства понадобится подключать к нему специальный сотовый модуль. Ранее так поступила Motorola, выпустив для Moto Z3 дополнительный модуль-накладку на заднюю панель Moto 5G Mod.Ранее в Xiaomi подтвердили, что Mi Mix 3 будет показан в октябре. Точную дату анонса объявят позднее.∎Xiaomi Pocophone F1: смартфон с начинкой флагмана за $300 читайте такжеНа обнародованном Суном снимке аппарат выглядит так же, как на рендере, который ранее опубликовал президент Xiaomi Лин Бин.Однако если на старом изображении можно было увидеть "выползающую" из корпуса камеру, как у Oppo Find X или Dogee Mix 4, то на новой фотографии выдвижной отсек спрятан (либо вовсе отсутствует).