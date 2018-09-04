Роман Юсибов, которого признали виновным в распространении ядовитой настойки Боярышника, проведет за решеткой 2 года и 7 месяцев. Кроме того, он должен выплатить 200 тысяч рублей штрафа. Приговор вынес Ленинский районный суд города Иркутска, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Роман Юсибов, которого признали виновным в распространении ядовитой настойки "Боярышника", проведет за решеткой 2 года и 7 месяцев. Кроме того, он должен выплатить 200 тысяч рублей штрафа. Приговор вынес Ленинский районный суд города Иркутска, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.Как выяснили правоохранительные органы, Роман Юсибов со своим подельником Афигом Аббасовым с ноября по декабрь 2016 года торговали настойкой "Боярышника", которая содержала метиловый спирт. К счастью, полиция успела перехватить партию ядовитого напитка до того, как кто-нибудь успел им отравиться.Юсибова взяли под стражу прямо в здании суда, сразу после оглашения приговора. Его подельник Аббасов успел бежать из России и сейчас находится в розыске.