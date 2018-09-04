Совет национальной безопасности Украины не выполнил
поручения президента Порошенко. Сотрудники забыли внести в санкционный список
более 40 российских компаний.
Совет национальной безопасности Украины не выполнил
поручения президента Порошенко. Сотрудники забыли внести в санкционный список
более 40 российских компаний.
Украинский санкционный список включает в себя гораздо меньше
российских компаний и физлиц, чем было предусмотрено. Депутат Верховной рады
Украины Светлана Залищук считает, что из перечня выпало 40 человек и компаний,
которые якобы причастны к событиям в Крыму и Донбассе. Однако они есть в
американских санкционных списках, с которыми и синхронизировался Киев, вводя
ограничительные меры.
О необходимости внесения фигурантов западных санкций в украинский
перечень дважды список говорил президент Украины. В апреле Петр Порошенко
обращался к Совету по национальной безопасности и обороне (СНБО), в июле – к МИДу.
Однако в итоге несколько десятков компаний и физлиц выпали из поля зрения
чиновников. В их числе, к примеру, бизнесмен Аркадий Ротенберг и его компания "Минудобрения".
"Узнав о такой избирательности, мы обратились к
президенту (Украины Петру Порошенко) за разъяснениями, как такая ситуация могла
возникнуть. Глава его администрации в ответе нам включил переадресацию на СНБО",
– написала Залищук в своем блоге на сайте "Украинской правды". По
словам депутата, СНБО на запрос ответить не смог и переадресовал вопрос СБУ и
правительству.
Как сообщает издание, в списке "забытых" оказались
также спикер Госдумы Вячеслав Володин, первый замруководителя администрации
президента Алексей Громов, президент "Национальной медиа-группы"
Кирилл Ковальчук, вице-премьер Дмитрий Козак и многие другие.