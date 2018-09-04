Совет национальной безопасности Украины не выполнил поручения президента Порошенко. Сотрудники забыли внести в санкционный список более 40 российских компаний.

Совет национальной безопасности Украины не выполнилпоручения президента Порошенко. Сотрудники забыли внести в санкционный списокболее 40 российских компаний.Украинский санкционный список включает в себя гораздо меньшероссийских компаний и физлиц, чем было предусмотрено. Депутат Верховной радыУкраины Светлана Залищук считает, что из перечня выпало 40 человек и компаний,которые якобы причастны к событиям в Крыму и Донбассе. Однако они есть вамериканских санкционных списках, с которыми и синхронизировался Киев, вводяограничительные меры.О необходимости внесения фигурантов западных санкций в украинскийперечень дважды список говорил президент Украины. В апреле Петр Порошенкообращался к Совету по национальной безопасности и обороне (СНБО), в июле – к МИДу.Однако в итоге несколько десятков компаний и физлиц выпали из поля зрениячиновников. В их числе, к примеру, бизнесмен Аркадий Ротенберг и его компания "Минудобрения"."Узнав о такой избирательности, мы обратились кпрезиденту (Украины Петру Порошенко) за разъяснениями, как такая ситуация моглавозникнуть. Глава его администрации в ответе нам включил переадресацию на СНБО",– написала Залищук в своем блоге на сайте "Украинской правды". Пословам депутата, СНБО на запрос ответить не смог и переадресовал вопрос СБУ иправительству.Как сообщает издание, в списке "забытых" оказалисьтакже спикер Госдумы Вячеслав Володин, первый замруководителя администрациипрезидента Алексей Громов, президент "Национальной медиа-группы"Кирилл Ковальчук, вице-премьер Дмитрий Козак и многие другие.