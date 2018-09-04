04.09.2018

2018-09-04 20:45:44

Тяжелый недуг унес жизнь народного артиста России

Ушел из жизни театральный актер Геннадий Мелехин. Причиной смерти народного артиста России стала серьезная болезнь.



Печальное известие появилось на портале театра, где служил Мелехин. "Дорогой наш Геннадий Михайлович! Наш незабвенный учитель и коллега! Невыносимо больно говорить о вас в прошедшем времени… Простите нас и прощайте! Вечная память светлому Человеку!", – говорится в послании. Точная причина смерти актера в данный момент уточняется, передает телеканал "".