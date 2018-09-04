Лариса Гузеева женила сына. У популярной телеведущей оказались настолько теплые отношения с невесткой, что она публично назвала ее дочкой.

Лариса Гузеева женила сына. У популярной телеведущей оказались настолько теплые отношения с невесткой, что она публично назвала ее дочкой.1 сентября сын Ларисы Гузеевой Георгий женился. Фотографиями с торжества счастливая актриса поделилась с многочисленными подписчиками ее официальной странички в социальной сети Instagram. Поклонники поздравили не только Георгия, но и Ларису с этим радостным событием, поскольку у популярной ведущей сложились прекрасные отношения с его избранницей Анной. Гузеева давно знакома с возлюбленной сына и даже не раз проводила с ней семейный отпуск.Сейчас же Лариса пошла еще дальше и публично назвала Анну дочкой. Ведущая брачного шоу "Давай поженимся" опубликовала фотографию, на которой запечатлены невеста и Леля, сестра Георгия, и объявила о прибавлении в семействе. "У меня появилась еще одна дочка! Моя дорогая Анечка! Спасибо всем за добрые слова и пожелания! Желаю и вам в семье счастья и гармонии! Радуйтесь!" – написала Гузеева.Интересно, что реакция пользователей Сети оказалась неоднозначной. Не все оценили вкус Георгия. "Сын красавчик. а сноха просто отпад (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Невестка в макияже страшненькая. а без .. вообще. Ларисе как раз то и надо. чтоб дома сидела. борщи варила))", "О боже страшненькая то какая ,но вы с вашим вкусом 🙆‍♀️" – разочарованно написали некоторые фанаты.Впрочем, большинство поклонников порадовались за Гузееву и отметили "натуральность" избранницы ее сына. "Лариса, невестка красааица, все натуральное! Хрупкая, нежная – прекрасная пара сыночку!!! Совет да любрвь молодым!!!!!!", "Красота – не главное !!! С лица воду не пить ! Зачем оскорблять девушку ??!!!", "Какая же дочка у Вас породистая девочка ❤️ хорошо, что сын настолько адекватен, что выбрал себе, простите, "простую" девушку, но, надеюсь/(уверена) с отличным содержанием. Любви и взаимопонимания молодым", "Молодец, не силиконовая", – одобрили подписчики Ларисы Гузеевой.