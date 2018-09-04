Главный тренер Ростова Валерий Карпин в третий раз стал отцом. Об этом сам Карпин сообщил на своей странице в социальной сети.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в третий раз стал отцом. Об этом сам Карпин сообщил на своей странице в социальной сети."Спасибо, родная, за ещё одну красавицу дочку. Люблю тебя", — написал Карпин. В прошлом году Валерий Карпин женился в третий раз на жительнице Нарвы Дарье Гордевой. У 49-летнего Карпина есть две дочери от первого брака – 22-летняя Мария и 17-летняя Валерия.Футбольный клуб "Ростов" поздравил своего тренера со знаменательным событием на своей официальной странице " От всей души поздравляем вас и вашу жену Дарью с рождением прекрасной малышки! Коллектив ФК "Ростов" желает вам, чтобы прекрасная дочь росла здоровой и радовала своих родителей".