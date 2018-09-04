В Москве расследуют убийство сотрудника полиции. Трагедия произошла минувшей ночью на станции метро Курская. 23-летний сержант патрульно-постовой службы был убит выстрелом в голову. Предполагаемого преступника задержали утром. Хотя на допросе он не признал своей вины. О чем он рассказал следователям?

В Москве расследуют убийство сотрудника полиции. Трагедия произошла минувшей ночью на станции метро "Курская". 23-летний сержант патрульно-постовой службы был убит выстрелом в голову. Предполагаемого преступника задержали утром. Хотя на допросе он не признал своей вины. О чем он рассказал следователям?Утром дежурные-полицейские со станции метро "Курская" покупали цветы. Убит их коллега, 23-летний Андрей Райский. Найти закуток, где погиб полицейский, достаточно сложно — он находится на краю платформы. Сейчас в туалете идет уборка и видно, что кто-то из сотрудников уже принес цветы на место трагедии. У погибшего остались жена и ребенок.Недавно Райский написал рапорт об отставке, и это была его последняя смена. Ночью полицейский решил проверить документы у подозрительного мужчины. Тот, по словам очевидцев, был пьян и попросился в туалет. Там все и случилось. В стене — маленькая пробоина. Говорят, что найденная пуля была чистой. По одной из версий, полицейский погиб от удара острым предметом в голову: умирая, он машинально нажал на курок. По другой — подозреваемый выхватил табельный пистолет Райского и выстрелил сотруднику МВД в лицо.На звук выстрелов прибежала сотрудница метрополитена. Что было дальше сняли камеры: видно, как подозреваемый что-то говорит ей и тут же запрыгивает в вагон. Уборщица заглядывает в туалет и в шоке убегает. Сотрудники МВД быстро вычислили подозреваемого. Им оказался житель Оренбурга Нурлан Муратов. Ночью он доехал до станции "Павелецкая" и вышел. В семь утра, когда Муратов вновь спустился в метро, его задержали.Четвертый отдел полиции Управления внутренних дел на Московском метрополитене — именно здесь работал погибший Андрей Райский и именно здесь перед каждой сменой он проходил инструктаж и получал задания на дежурства. Здесь же сегодня допрашивали Нурлана Муратова. Вину он не признает: говорит, пил с друзьями до позднего вечера. В метро спустился, когда ехал домой, и тут его остановил Райский и зачем-то подвел к туалету.Прояснить ситуацию должна полная запись с камеры наблюдения, на которой будет видно не только, как Муратов убегал, но и где находился во время инцидента — внутри туалета или снаружи. Еще одна важная деталь: на одежде задержанного не видно следов крови. Хотя на нем — та же светлая куртка, что и накануне. На все эти вопросы должны ответить эксперты. Раскрытием преступления занимается Следственный комитет.