Президент Украины констатировал, что договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией от 1997 года прекращает свое действие в связи с его непродлением. Петр Порошенко настаивает на именно такой формулировке, подчеркивая, что он не разрывается, и что до 30 сентября он намерен направить соответствующее извещение РФ.

Президент Украины констатировал, что договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией от 1997 года прекращает свое действие "в связи с его непродлением". Петр Порошенко настаивает на именно такой формулировке, подчеркивая, что он "не разрывается", и что до 30 сентября он намерен направить соответствующее извещение РФ.Как отмечает "Интерфакс", эта тема была затронута в ходе встречи с лидерами фракций Верховной Рады Украины в понедельник вечером в администрации президента в Киеве.Вопрос продления или непродления этого договора — в компетенции президента Украины, отметил Порошенко, а также рассказал, что планирует в ближайшее время провести по этому поводу заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.28 августа Петр Порошенко заявил, что ожидает от министерства иностранных дел пакет документов для начала процедуры прекращения действия данного договора.