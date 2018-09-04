Киев требует от Австрии компенсации за свадьбу с казаками. Так Петр Порошенко назвал приглашение Владимира Путина на бракосочетание главы австрийского МИДА – предварительно попросив у Вены финансовой помощи.

Киев требует от Австрии компенсации за "свадьбу сказаками". Так Петр Порошенко назвал приглашение Владимира Путина набракосочетание главы австрийского МИДА – предварительно попросив у Веныфинансовой помощи.Визит Себастиана Курца на Украину не восстановит разрушенныеотношения Вены и Киева. Имидж Австрии безнадежно испорчен, в один голосзаявляют представители украинской власти.Приглашениепрезидента России Владимира Путина на свадьбу министра иностранных дел АвстрииКарин Кнайсль очень повредило отношению к этой стране на Украине, заявил украинскийпосол в Вене Александр Щерба. Вторит ему и сопредседатель депутатской группыВерховной рады Украины по межпарламентским связям с Австрией: Виктор Вовкуверен, что "доброе имя" этой страны "подверглось тяжелому удару".Сам Вовк не смог пережить потрясения и подал в отставку, передает Telegram-канал RT.Президент Украины тем временем принимал канцлера Австрии СебастианаКурца, который прибыл с визитом в Киев. Петр Порошенко отпустил несколькоязвительных замечаний – но столь неловких, что наблюдателям, по их признанию,стало стыдно за украинского лидера.В частности, Порошенко заявил, что "свадьбы с казаками"не помогут остановить "российскую агрессию". Это также был намек нанедавнюю свадьбу главы австрийского МИДа. "Есть четкое понимание, чтоникакие чемпионаты мира по футболу, свадьбы с казаками не могут остановитьроссийского агрессора", – заявил Порошенко по итогам переговоров с Курцом.При этом ранее украинский лидер во время встречи с канцлеромПорошенко не забыл попросить у Вены финансовой помощи, а также предложил Австрии"взять шефство" над одним из населенных пунктов Донбасса.Напомним, в середине августа Владимир Путин посетил церемониюбракосочетания Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. Во времяторжеств президент России станцевал с невестой и сказал праздничный тост нанемецком языке. Вместе с российским президентом а Австрию также прибыл хоркубанских казаков.