Киев требует от Австрии компенсации за свадьбу с
казаками. Так Петр Порошенко назвал приглашение Владимира Путина на
бракосочетание главы австрийского МИДА – предварительно попросив у Вены
финансовой помощи.
Киев требует от Австрии компенсации за "свадьбу с
казаками". Так Петр Порошенко назвал приглашение Владимира Путина на
бракосочетание главы австрийского МИДА – предварительно попросив у Вены
финансовой помощи.
Визит Себастиана Курца на Украину не восстановит разрушенные
отношения Вены и Киева. Имидж Австрии безнадежно испорчен, в один голос
заявляют представители украинской власти.
Приглашение
президента России Владимира Путина на свадьбу министра иностранных дел Австрии
Карин Кнайсль очень повредило отношению к этой стране на Украине, заявил украинский
посол в Вене Александр Щерба. Вторит ему и сопредседатель депутатской группы
Верховной рады Украины по межпарламентским связям с Австрией: Виктор Вовк
уверен, что "доброе имя" этой страны "подверглось тяжелому удару".
Сам Вовк не смог пережить потрясения и подал в отставку, передает Telegram-канал RT.
Президент Украины тем временем принимал канцлера Австрии Себастиана
Курца, который прибыл с визитом в Киев. Петр Порошенко отпустил несколько
язвительных замечаний – но столь неловких, что наблюдателям, по их признанию,
стало стыдно за украинского лидера.
В частности, Порошенко заявил, что "свадьбы с казаками"
не помогут остановить "российскую агрессию". Это также был намек на
недавнюю свадьбу главы австрийского МИДа. "Есть четкое понимание, что
никакие чемпионаты мира по футболу, свадьбы с казаками не могут остановить
российского агрессора", – заявил Порошенко по итогам переговоров с Курцом.
При этом ранее украинский лидер во время встречи с канцлером
Порошенко не забыл попросить у Вены финансовой помощи, а также предложил Австрии
"взять шефство" над одним из населенных пунктов Донбасса.
Напомним, в середине августа Владимир Путин посетил церемонию
бракосочетания Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. Во время
торжеств президент России станцевал с невестой и сказал праздничный тост на
немецком языке. Вместе с российским президентом а Австрию также прибыл хор
кубанских казаков.