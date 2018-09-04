УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Абдулиной Закии Сабирьяновны, 01.01.1942 года рождения.

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Абдулиной Закии Сабирьяновны, 01.01.1942 года рождения, жительницы г. Москвы, которая 01 сентября 2018 года ушла из дома в г. Московский и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Может находиться в районе Казанского вокзала, чтобы сесть на поезд Москва-Орск.Приметы: на вид 76 лет, рост 155-160 см, среднего телосложения, лицо смуглое, подстрижена наголо.Была одета: водолазка серая, синий халат в цветочек, голубые тапочки, коричневые колготы.Особые приметы: родинка над верхней губой, может разговаривать сама с собой.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8(495) 850-13-20;8 (495) 116-56-82 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79