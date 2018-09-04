ОМВД России по г. Горно-Алтайск устанавливает местонахождение пропавшего без вести Тенгерекова Анатолия Тимофеевича, 17.02.1990 года рождения...

ОМВД России по г. Горно-Алтайск устанавливает местонахождение пропавшего без вести Тенгерекова Анатолия Тимофеевича, 17.02.1990 года рождения, житель г. Горно-Алтайск, который 19 августа 2016 года ушел из дома в г. Горно-Алтайск и до настоящего времени о его местонахождении неизвестно.Приметы: на вид 25-27 лет, азиатской внешности, среднего телосложения, рост 180-182 см, волосы черные короткие, глаза черные.Был одет: пуховик черного цвета с капюшоном, шапка вязаная черного цвета с серыми полосками, брюки черные, ботинки серого цвета.Особые приметы: шрам на шее слева, шрам на верхней губе справа.Просим всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве