Российский Министр дал высокую оценку уровню организации брунейскими партнерами представительного международного мероприятия и поблагодарил за теплый прием делегации МВД России.

«Сегодня на полях 38-й конференции АСЕАНАПОЛ состоялась встреча Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева с Комиссаром полиции Брунея Джамми Аль-Исламом», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Российский Министр дал высокую оценку уровню организации брунейскими партнерами представительного международного мероприятия и поблагодарил за теплый прием делегации МВД России.Владимир Колокольцев напомнил, что важным шагом в укреплении контактов между двумя ведомствами стал состоявшийся год назад визит делегации полиции Брунея в Москву.Глава МВД России подчеркнул, что проблемы терроризма и других угроз современности могут коснуться всех без исключения государств, причем особую опасность представляет использование экстремистскими и террористическими организациями сети Интернет, включая электронные кошельки, краудфайндинг и криптовалюты.Стороны выразили заинтересованность в обмене по каналам Интерпола информацией, способствующей привлечению к ответственности террористов и экстремистов, а также пресечению фактов оказания им финансовой помощи.Кроме того, речь шла о возможности обучения представителей брунейской королевской полиции в образовательных организациях МВД России, а также об участии в семинаре «Современные методы противодействия терроризму и экстремизму» на базе Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, запланированном на вторую половину ноября.Глава российского ведомства предложил коллегам посетить очередную Международную выставку средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2018», которая состоится 23-26 октября в Москве.