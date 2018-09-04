Лучшие выпускники за добросовестное отношение к учебе и дисциплинированность были награждены почетными грамотами...

В Центре профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве состоялся торжественный выпуск сотрудников патрульно-постовой службы.Командир полка подполковник полиции Полянский Андрей Николаевич и его заместитель по работе с личным составом подполковник полиции Городенко Вячеслав Михайлович лично вручили сотрудникам свидетельства «О профессиональном образовании».После вручения свидетельств присутствующие руководители и наставники, а также представители ветеранской организации выступили с напутственными речами, лучшие выпускники за добросовестное отношение к учебе и дисциплинированность были награждены почетными грамотами. По окончании торжественной части молодые сотрудники под звуки марша военного оркестра прошли строем по плацу.2-й оперативный полк ГУ МВД России по г. Москве