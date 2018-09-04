В Дагестане задержали руководителя республиканского филиала управления автомобильных дорог Каспий Магомедрасула Омарова, ранее возглавлявшего Дагестанавтодор. Операцию сняли на видео.

В Дагестане задержали руководителя республиканского филиала управления автомобильных дорог "Каспий" Магомедрасула Омарова, ранее возглавлявшего "Дагестанавтодор", сообщает РИА "Дагестан". Операцию сняли на видео.По предварительным данным, чиновника подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных Росавтодором на ремонт дорог в регионе. На рабочем месте и в частном доме в Акушинском районе проходят обыски. В роскошной резиденции силовики обнаружили несколько раритетных советских машин.Обвинение Омарову, который с 2002 по 2011 год возглавлял "Дагестанавтодор", пока не предъявлено, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.