04.09.2018

2018-09-04 11:30:31

В ДТП с маршруткой пострадал семилетний ребенок

Утром 3 сентября на пересечении проспекта Октября и улицы Шафиева в Уфе столкнулись маршрутный микроавтобус и автомобиль Hyundai, передает портал . В результате ДТП в больницу попала семилетняя пассажирка иномарки. После оказания необходимой помощи ее отпустили домой. Обстоятельства ДТП устанавливаются.