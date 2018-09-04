Инспектор ГИБДД Петушинского ОМВД Евгения Сычева проинформировала учеников школы № 3 и гимназии № 17 о том, как важно соблюдать правила дорожной безопасности.

Вчера, 3 сентября в средней общеобразовательной школе № 3 и гимназии № 17 в городе Петушки среди учеников пятых – одиннадцатых классов прошла общешкольная линейка при участии инспектора ГИБДД ОМВД России по Петушинскому району Евгении Сычевой. Капитан полиции проинформировала учеников о том, как важно соблюдать правила дорожной безопасности.Поводом к организации профилактической беседы послужило, как начало нового учебного года, так и проведение профилактической операции «Внимание, дети!».Госавтоинспектор довела до присутствующих статистические данные по аварийности за летний сезон, акцентировав внимание на том, что зачастую участниками ДТП становились водители двухколесных транспортных средств – мотоциклов, квадроциклов, скутеров, которые игнорируют требования дорожных знаков, не используют средства индивидуальной защиты. Превышение скорости, как показывает статистика, является одной из самых частых причин дорожно-транспортных происшествий среди мотолюбителей.Поговорили о невнимательности пешеходов, непредсказуемых маневрах водителей, которые также могут стать причиной трагических последствий.Пользуясь случаем, Евгения Сычева наградила учеников школы № 3 и гимназии № 17 за участие в конкурсе рисунков, который проходил в лагерях дневного пребывания детей.Участники отряда ЮИД, в свою очередь, порадовали присутствующих ярким выступлением на тему профилактики нарушений ПДД.