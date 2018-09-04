Трагедия произошла рано утром во вторник, 4 сентября

Трагедия произошла рано утром во вторник, 4 сентябряНа Минеевском мосту в Иванове 82-летний водитель скончался прямо за рулем, сообщают в пресс-службе регионального УМВД.Инцидент произошел рано утром во вторник, 4 сентября. Пожилой мужчина, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ-2110», наехал на бордюр. Пенсионер вышел из машины, поставил аварийный знак, вернулся в автомобиль и умер.Около 6.20 в полицию позвонил фельдшер, который и сообщил о ЧП. По данному факту правоохранители проводят проверку.