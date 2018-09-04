Для детей собрали канцелярские принадлежности, одежду и обувь

Для детей собрали канцелярские принадлежности, одежду и обувьВ Костроме 500 малоимущих семей получили поддержку перед началом учебного года, сообщили в пресс-службе городской администрации.За месяц в пункты приема пожертвований пришли 1280 человек. Они приносили необходимые для школы канцелярские принадлежности, форму и спортивную одежду, рюкзаки и даже развивающие игры и книги.Собранные вещи волонтеры передали в 492 семьи, где воспитываются 769 детей школьного возраста. Акция проходит в Костроме ежегодно.