В результате ДТП водитель получил травмы

В результате ДТП водитель получил травмыНа трассе Островское - Заволжск в Костромской области грузовик, груженый лесом, вылетел в кювет, сообщают в пресс-службе регионального УГИБДД.Аваряи произошла днем в понедельник, 3 сентября, около 13.20. 52-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля «КамАЗ», не справился с управлением и съехал с дороги. В результате машина опрокинулась.В результате ДТП травмы получил сам водитель. На скорой его отвезли в больницу.