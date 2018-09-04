Он находится в Буйском районе

Он находится в Буйском районеВ Костромской области специалисты готовят к запуску третий асфальтовый завод за два года, сообщают в пресс-службе губернатора.Он находится в Буйском районе. Рабочие завершили установку оборудования и начали пуско-наладочные работы. Из областного бюджета на него выделили 23 млн рублей. По прогнозам, комплекс будет производить 60 тонн смеси в час и сможет полностью обеспечить потребности района.Ранее такие же заводы открыли под Костромой и в Нерехтском районе.