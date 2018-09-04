Лондонская полиция оцепила ряд важнейших улиц на севере Вестминстера в связи с поисками подозрительных предметов рядом с штаб-квартирой Би-би-си.

Лондонская полиция оцепила ряд важнейших улиц на севере Вестминстера в связи с поисками подозрительных предметов рядом с штаб-квартирой Би-би-си.Об этом с места событий сообщает ТАСС.Отмечается, что перекрыто движение автомобилей и пешеходов по самому северному участку парадной улицы Лондона Риджент-стрит, по площади Лэнгэм-плейс и престижному бульвару Портленд-плейс, а также по улице Грейт Портленд-стрит, разделяющей столичные районы Мэрилебон и Фицровия.Полиция с помощью собак и специального робота ищет взрывчатые вещества. В том числе и на территории Би-би-си.