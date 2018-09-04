Память погибших в Беслане почтили в Москве. На траурный митинг пришли в том числе и те, кто участвовал в операции по освобождению заложников. К монументу В память о жертвах трагедии в Беслане возложили цветы, детские игрушки и бутылки с водой. В небо, как и в Беслане, взмыли 334 белых воздушных шара.

Память погибших в Беслане почтили в Москве. На траурный митинг пришли в том числе и те, кто участвовал в операции по освобождению заложников. К монументу "В память о жертвах трагедии в Беслане" возложили цветы, детские игрушки и бутылки с водой. В небо, как и в Беслане, взмыли 334 белых воздушных шара.Всего в столице прошло около десятка памятных акций, в том числе на площади перед Театральным центром на Дубровке. В октябре 2002 года террористы три дня там удерживали в заложниках зрителей мюзикла "Норд-Ост".Вспомнили жертв теракта у станции метро "Рижская", на станциях "Парк культуры", "Автозаводская", "Лубянка", в подземном переходе на Пушкинской площади, у памятного знака, посвященному жертвам теракта на аэродроме в Тушине, сообщает телеканал "Россия 24".