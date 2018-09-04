"Полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения. Материальный ущерб составил 250 тысяч рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

"Оперативники ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Троицкого и Новомосковского административных округов столицы при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В дежурную часть МО МВД России «Московский» г. Москвы обратился житель столицы, который сообщил, что на парковке одного из торговых центров к его автомашине подошли неизвестные мужчины. Угрожая пистолетом и ножом, они забрали из салона сумку с деньгами, после чего скрылись на автомобиле. Материальный ущерб составил 250 тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации."В результате оперативно-розыскных мероприятий в поселке Коммунарка задержан подозреваемый в совершении противоправного деяния - 36-летний уроженец одной из республик Закавказья. Фигуранту судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила И. Волк.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание его сообщников.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк