К 2023 году Москва получит новое транспортное кольцо,
сформированное из 300 километров автодорог. Это будут три хордовые магистрали и
одна рокада.
К 2023 году Москва получит новое транспортное кольцо,
сформированное из 300 километров автодорог. Это будут три хордовые магистрали и
одна рокада.
В городе появятся дополнительные маршруты передвижения без
заезда в центр. Как сообщил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин, реализация
проекта хордовых магистралей является одним из приоритетных направлений работы
по развитию дорожной сети города.
В процессе строительства Северо-Восточной, Северо-Западной,
Юго-Восточной хорд и Южной рокады появится около 300 километров дорог, 127
эстакад, мостов и тоннелей, а также более 50 пешеходных переходов. Сформировать
новое транспортное кольцо планируется к 2023 году, сказал Хуснуллин.
Одним из самых развивающихся проектов заммэра назвал
Северо-Восточную хорду, а Северо-Западная, по его словам, уже построена. "Ведется
проектирование участков от Дмитровского до Ярославского шоссе и от Ярославского
до Открытого шоссе, в составе которых будет построено около 33 километров
дорог", – пояснил руководитель Стройкомплекса.
Напомним, что 4 сентября мэр города Сергей Собянин открыл
движение по новому участку Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД.
Магистраль получилась первоклассной, поделился со строителями и журналистами
своими впечатлениями мэр после поездки по дороге.
"Это один из сложнейших участков Северо-Восточной хорды,
сама по себе очень трудная в инженерном плане, здесь самая длинная эстакада в
городе – два с половиной километра прямого хода", – сказал Собянин.
Теперь в Москве появилась бессветофорная дорога протяженностью
20 километров. По новой трассе можно проехать от Косинской эстакады на МКАД до
Открытого шоссе.
Северо-Восточная хорда пройдет от трассы М11 "Москва –
Санкт-Петербург" до развязки на пересечении МКАД с магистралью
"Вешняки-Люберцы". Строительство магистрали началось в феврале 2016
года, полностью она будет готова к 2021 году.