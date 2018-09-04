К 2023 году Москва получит новое транспортное кольцо, сформированное из 300 километров автодорог. Это будут три хордовые магистрали и одна рокада.

К 2023 году Москва получит новое транспортное кольцо,сформированное из 300 километров автодорог. Это будут три хордовые магистрали иодна рокада.В городе появятся дополнительные маршруты передвижения беззаезда в центр. Как сообщил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин, реализацияпроекта хордовых магистралей является одним из приоритетных направлений работыпо развитию дорожной сети города.В процессе строительства Северо-Восточной, Северо-Западной,Юго-Восточной хорд и Южной рокады появится около 300 километров дорог, 127эстакад, мостов и тоннелей, а также более 50 пешеходных переходов. Сформироватьновое транспортное кольцо планируется к 2023 году, сказал Хуснуллин.Одним из самых развивающихся проектов заммэра назвалСеверо-Восточную хорду, а Северо-Западная, по его словам, уже построена. "Ведетсяпроектирование участков от Дмитровского до Ярославского шоссе и от Ярославскогодо Открытого шоссе, в составе которых будет построено около 33 километровдорог", – пояснил руководитель Стройкомплекса.Напомним, что 4 сентября мэр города Сергей Собянин открылдвижение по новому участку Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД.Магистраль получилась первоклассной, поделился со строителями и журналистамисвоими впечатлениями мэр после поездки по дороге."Это один из сложнейших участков Северо-Восточной хорды,сама по себе очень трудная в инженерном плане, здесь самая длинная эстакада вгороде – два с половиной километра прямого хода", – сказал Собянин.Теперь в Москве появилась бессветофорная дорога протяженностью20 километров. По новой трассе можно проехать от Косинской эстакады на МКАД доОткрытого шоссе.Северо-Восточная хорда пройдет от трассы М11 "Москва –Санкт-Петербург" до развязки на пересечении МКАД с магистралью"Вешняки-Люберцы". Строительство магистрали началось в феврале 2016года, полностью она будет готова к 2021 году.