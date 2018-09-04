В новом учебном году для юных москвичей распахнули двери 15 образовательных учреждений – 10 детских садов и пять школ. Причем восемь из этих объектов возведены на средства инвесторов, остальные семь – за счет бюджета города. Об этом сообщил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.

В новом учебном году для юных москвичей распахнули двери 15образовательных учреждений – 10 детских садов и пять школ. Причем восемь изэтих объектов возведены на средства инвесторов, остальные семь – за счетбюджета города. Об этом сообщил глава столичного стройкомплекса МаратХуснуллин.По его словам, всего в новых детских садах предусмотрено2785 мест для малышей. Что касается школ, то они предназначены для четырех тысячучащихся.Хуснуллин отметил, что за счет средств городского бюджета вэксплуатацию введено четыре детсада на 1225 мест, а также три школы на почти2,5 тысячи мест. Инвесторы же построили шесть детских садови две школы на 1560 и 1562 места соответственно.Хуснуллин напомнил, что Москва активно развивает бывшиепромзоны, присоединенные территории – Троицкий и Новомосковский округа. "Все эти проекты, реализуемыеинвесторами, включают в себя обязательное строительство социальных объектов. Впервую очередь, это, конечно, необходимо для новых микрорайонов, где жителииспытывают проблемы с местами в дошкольных и школьных учреждениях", – сказалон.Руководитель городского стройкомплекса напомнил, что запоследние семь лет инвесторы построили 88 образовательных объектов, из них 46(20 тысяч мест) были переданы в образовательную систему столицы.По словамХуснуллина, такая тенденция сохранится. "В ближайшие годы около трети всехсоциальных объектов в Москве построят инвесторы в рамках комплексного развитиятерриторий и возведения новых жилых кварталов", – подчеркнул он.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что городсохранит объемы строительства социальных объектов. Градоначальник напомнил,что с 2011 года в столице появилось более 300 . В ближайшихпланах у властей города открытие еще 120 объектов образования, в которые смогутпойти около 14 тысяч детей.Мэр подчеркнул, что в Москве больше нет очередей в детсадыдля малышей от двух с половиной лет. "Будем двигаться дальше, уменьшая этупланку по возрасту и увеличивая количество мест в дошкольных учреждениях ишколах", – сказал он.