В новом учебном году для юных москвичей распахнули двери 15
образовательных учреждений – 10 детских садов и пять школ. Причем восемь из
этих объектов возведены на средства инвесторов, остальные семь – за счет
бюджета города. Об этом сообщил глава столичного стройкомплекса Марат
Хуснуллин.
В новом учебном году для юных москвичей распахнули двери 15
образовательных учреждений – 10 детских садов и пять школ. Причем восемь из
этих объектов возведены на средства инвесторов, остальные семь – за счет
бюджета города. Об этом сообщил глава столичного стройкомплекса Марат
Хуснуллин.
По его словам, всего в новых детских садах предусмотрено
2785 мест для малышей. Что касается школ, то они предназначены для четырех тысяч
учащихся.
Хуснуллин отметил, что за счет средств городского бюджета в
эксплуатацию введено четыре детсада на 1225 мест, а также три школы на почти
2,5 тысячи мест. Инвесторы же построили шесть детских садов
и две школы на 1560 и 1562 места соответственно.
Хуснуллин напомнил, что Москва активно развивает бывшие
промзоны, присоединенные территории – Троицкий и Новомосковский округа. "Все эти проекты, реализуемые
инвесторами, включают в себя обязательное строительство социальных объектов. В
первую очередь, это, конечно, необходимо для новых микрорайонов, где жители
испытывают проблемы с местами в дошкольных и школьных учреждениях", – сказал
он.
Руководитель городского стройкомплекса напомнил, что за
последние семь лет инвесторы построили 88 образовательных объектов, из них 46
(20 тысяч мест) были переданы в образовательную систему столицы.
По словам
Хуснуллина, такая тенденция сохранится. "В ближайшие годы около трети всех
социальных объектов в Москве построят инвесторы в рамках комплексного развития
территорий и возведения новых жилых кварталов", – подчеркнул он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что город
сохранит объемы строительства социальных объектов. Градоначальник напомнил,
что с 2011 года в столице появилось более 300 . В ближайших
планах у властей города открытие еще 120 объектов образования, в которые смогут
пойти около 14 тысяч детей.
Мэр подчеркнул, что в Москве больше нет очередей в детсады
для малышей от двух с половиной лет. "Будем двигаться дальше, уменьшая эту
планку по возрасту и увеличивая количество мест в дошкольных учреждениях и
школах", – сказал он.