Главный военный храм в подмосковном парке Патриот возведут к 2020 году, то есть к годовщине 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Сейчас запускается специальный сайт, посвященный строительству. В полную силу он заработает после закладки первого камня, которая состоится в сентябре.

Главный военный храм в подмосковном парке "Патриот" возведут к 2020 году, то есть к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас запускается специальный сайт, посвященный строительству. В полную силу он заработает после закладки первого камня, которая состоится в сентябре. На ресурсе разместят всю информацию о храме. Там же можно будет сделать пожертвование.Кстати, министр оборон Сергей Шойгу особо отметил, что деньги на храм нужно жертвовать абсолютно добровольно. Никаких приказов, только личное желание и стремление помочь. Сделать пожертвование можно будет любым удобным способом: переводом с карты, через СМС или интернет. Крупнейшие банки, вроде ВТБ или Сбербанка, уже открыли специальные счета.Как рассказал начальник Главного военно-политического управления Андрей Картаполов, храм в честь Вознесения Христова предложил построить Сергей Шойгу. Он должен олицетворять единство российского народа, армии и церкви.Здание будет состоять из пяти престолов. Один посвятят Иисусу Христу, остальные четыре – покровителям видов и родов войск: святой Александр Невский – Сухопутные войска, пророк Илия – ВВС и ВКС, святая Варвара – ракетные войска стратегического назначения. Всего храм будет вмещать 6 тысяч человек, а его высота составит 95 метров.