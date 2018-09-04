Разработка позволит создавать детали быстрее, качественнее и с меньшим расходом материала. Кроме того, новинка сможет улучшать характеристики материалов по ходу печати и даже изготавливать детали, состоящие из двух разных металлов или сплавов.

На предприятиях государственной корпорации "Росатом" создан 3D-принтер, не имеющий аналогов в России. Он оснащён двумя лазерами и способен работать одновременно с двумя разными металлическими порошками. Разработка позволит создавать детали быстрее, качественнее и с меньшим расходом материала.Производительность системы по сравнению с её однолазерным аналогом увеличена на 60%. Кроме этого, применение второго лазера позволит одновременно с изготовлением детали специальным образом обрабатывать материал, улучшая его характеристики. Главное же преимущество новинки состоит в том, что она может изготавливать детали, состоящие из двух разных металлов или сплавов."Сложность создания деталей из двух материалов состоит в том, что каждый из них на выходе должен обладать определёнными свойствами, соответствуя при этом паспорту материала. Кроме того, на их стыке должно получиться ещё одно свойство, которое бы тоже соответствовало определённым требованиям", – отмечает заместитель генерального директора Центрального научно-исследовательского института технологии машиностроения Владимир Береговский.При этом принтер будет собирать неиспользованный (грубо говоря, просыпавшийся мимо) порошок и использовать его повторно.Разумеется, оба просыпавшихся порошка смешиваются друг с другом. Однако они заранее изготавливаются таким образом, чтобы несколько отличаться по размеру частиц. Затем специальная система разделяет смесь (как тут не вспомнить о Золушке, отделившей маковые зёрна от проса).В качестве опытного образца на новом принтере будет изготовлен блиск. Это турбина, лопатки которой составляют единое целое с диском ротора (а не прикреплены к нему). Блиски применяются в реактивных авиационных двигателях.Как правило, блиск отливают в готовом виде или же вплавляют лопатки в заготовку диска. Но на сей раз он будет изготовлен методом 3D-печати, причём диск и лопатки будут изготовлены из разных никелевых сплавов (здесь и пригодится способность нового принтера работать с двумя материалами одновременно). Это техническое решение уменьшит массу детали и увеличит её ресурс.Напомним, что ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о другом уникальном российском 3D-принтере и об отечественном проекте 3D-печати ювелирных украшений. Также мы рассказывали о "всеядном" 4D-принтере.