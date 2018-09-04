Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев ошарашил фолловеров неожиданным заявлением. Он признался, что очень хорош в постели.

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев ошарашил фолловеров неожиданнымзаявлением. Он признался, что очень хорош в постели.Нагиев опубликовал в Instagram снимок себя любимого и загадочнуюнадпись, больше похожую на рекламный слоган. "Я действительно хорош в постели.Не писаюсь, места много не занимаю, одеяло не тяну (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – сообщил артист.Пользователи Сети оценили юмор звезды. За несколько часовпост набрал более 160 тысяч отметок "Нравится" и сотни восторженныхкомментариев.Фолловеры назвали Дмитрия гением, сокровищем и настоящиммужиком. "Я бы проверила ))", "Это хорошо, а топамперсы сейчас дорогие!", "Золото, а не мужик!", "Как из песниодинокий мужчина в самом соку,не пьет и не курит и спит на боку🤣🤣🤣", "Лысый,красивый,талантливый, )))", "Дмитрий Вы просто идеальный сосед покровати!)))и не пинаетесь наверное!)", "а если еще и не сопите и нехрюкаете, велком ту ми :) теплее будет!" – шутили в ответ поклонникиНагиева.Ранее о том, каков Нагиев в постели в одном из интервьюрассказала телеведущая Лариса Гузеева. 30 лет назад у знаменитостей был страстныйроман. Тот факт, что Лариса уже была замужем, а Дмитрий женат, не казалсяпрепятствием для их страсти. Будущие звезды Первого канала вместе напились вкафе и оказались в одной постели."Я знала Диму, когдаНагиевым-младшим он называл совсем не своего сына. Я была такая дальновидная,что закрутила с ним интрижку еще до того, как это стало модным. Скажу правду: всексе с Нагиевым я могла долго, а он – не всегда. На память о той связиосталась соковыжималка. С его легкой руки, гада, это прозвище я носила ещеочень долго", – рассказала ведущая "Давай поженимся!" на камеру.