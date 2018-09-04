Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев ошарашил фолловеров неожиданным
заявлением. Он признался, что очень хорош в постели.
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев ошарашил фолловеров неожиданным
заявлением. Он признался, что очень хорош в постели.
Нагиев опубликовал в Instagram снимок себя любимого и загадочную
надпись, больше похожую на рекламный слоган. "Я действительно хорош в постели.
Не писаюсь, места много не занимаю, одеяло не тяну (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – сообщил артист.
Пользователи Сети оценили юмор звезды. За несколько часов
пост набрал более 160 тысяч отметок "Нравится" и сотни восторженных
комментариев.
Фолловеры назвали Дмитрия гением, сокровищем и настоящим
мужиком. "Я бы проверила ))", "Это хорошо, а то
памперсы сейчас дорогие!", "Золото, а не мужик!", "Как из песни
одинокий мужчина в самом соку,не пьет и не курит и спит на боку🤣🤣🤣", "Лысый,
красивый,талантливый, )))", "Дмитрий Вы просто идеальный сосед по
кровати!)))и не пинаетесь наверное!)", "а если еще и не сопите и не
хрюкаете, велком ту ми :) теплее будет!" – шутили в ответ поклонники
Нагиева.
Ранее о том, каков Нагиев в постели в одном из интервью
рассказала телеведущая Лариса Гузеева. 30 лет назад у знаменитостей был страстный
роман. Тот факт, что Лариса уже была замужем, а Дмитрий женат, не казался
препятствием для их страсти. Будущие звезды Первого канала вместе напились в
кафе и оказались в одной постели.
"Я знала Диму, когда
Нагиевым-младшим он называл совсем не своего сына. Я была такая дальновидная,
что закрутила с ним интрижку еще до того, как это стало модным. Скажу правду: в
сексе с Нагиевым я могла долго, а он – не всегда. На память о той связи
осталась соковыжималка. С его легкой руки, гада, это прозвище я носила еще
очень долго", – рассказала ведущая "Давай поженимся!" на камеру.