В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении Наталии Ковалевой, которая опубликовала в соцсетях свои частушки о судьях. В них, считает следствие, содержатся высказывания, которые содержат унизительные характеристики, а также отрицательные эмоциональные оценки профессиональной группы.

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней Наталии Ковалевой, которая опубликовала в соцсетях свои частушки о городских судьях.В них, считает следствие, содержатся высказывания, которые содержат "унизительные характеристики", а также "отрицательные эмоциональные оценки" профессиональной группы (судейского сообщества).В комментарии "Интерфаксу" Ковалева сообщила, что дома у нее уже прошли обыски, изъяли всю аппаратуру и не отдают. Женщина рассказала, что стало поводом для сочинения этих частушек, которые сочли оскорбительными для профессионального сообщества судей Саратова.По ее словам, она стала жертвой мошенников, которым за посредничество в получении большого кредита на бизнес перевела 400 тысяч рублей в один из российских банков."Посредник" пропал, а жертва мошенников в течение нескольких лет безуспешно пыталась вернуть свои деньги через суд."Банк, обезличив мои денежные средства, благополучно их присвоил. Вернее, его служащие, знающие контрольный код, написанный на платежных документах",- говорит Ковалева.Женщина предполагает, что "судьи помогают скрывать возбужденные уголовные дела по мошенничеству в банках", а также нарушают законодательство по обезличиванию денежных средств.Бороться с этим Ковалева решила язвительными частушками, которые она называет ее "обращением к компетентным органам, сообщением о коррупции, беззаконии и преступлениях судей".Следователи Саратова пока возбуждение уголовного дела о частушках не комментируют.