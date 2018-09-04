Камера наблюдения сняла на видео, как пассажир, не дожидаясь остановки поезда, вышел из двигающегося состава и упал на платформе. В результате происшествия женщине потребовалась медицинская помощь.

На сочинском вокзале несколько дней назад женщина вышла из поезда Саратов — Адлер, не дожидаясь его остановки, и упала. Секундой позже, как видно на кадрах, снятых камерой наблюдения, вслед за ней на платформу был выкинут ее багаж.Поспешным пассажиром оказалась жительница Татарстана — врачи диагностировали у нее ушиб мягких тканей головы и оказали ей всю необходимую медицинскую помощь.В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. В полицию упавшая женщина не обращалась.