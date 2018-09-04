За последнее время два незнакомых друг с другом жителя американского штата Северная Каролина запечатлели в небе НЛО. Мнения соседей американцев по этому поводу разделились. Многие уверены, что им удалось запечатлеть секретные объекты местных спецслужб.

За последнее время два незнакомых друг с другом жителя американского штата Северная Каролина запечатлели в небе НЛО. Мнения соседей американцев по этому поводу разделились. Многие уверены, что им удалось запечатлеть секретные объекты местных спецслужб, сообщает Daily Mail.35-летний Хавион Хилл рассказал, что запечатлел НЛО, возвращаясь домой на автомобиле вместе с женой."Я увидел в лобовом стекле нечто странное. Мне показалось, что приближается торнадо", — заявил Хилл, добавив, что сделал несколько снимков необычного объекта, не выходя из машины.На фотографии "тарелки", опубликованной в "Фейсбуке" американца, запечатлен подсвеченный прямоугольный объект, зависший над землей.В комментариях к этому посту одни знакомые мужчины утверждают, что видели недавно нечто похожее в том же районе, другие отмечают, что Хилл мог столкнуться с новейшим летатальным аппаратом, который испытывают местные военные. Впрочем, нашлись и те, кто заявили, что "НЛО" американца похоже на отражение мобильного телефона, лежащего на передней панели автомобиля.За несколько недель до этого другой житель Северной Карилоины запечатлел НЛО на видео.Впоследствии выяснилось, однако, что это был рекламный дирижабль компании GoodYear Blimp.