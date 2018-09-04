История с заявлением известной певицы о том, что она не будет выступать на полуострове ни за какой гонорар, получила продолжение. Свое мнение о подобных высказываниях высказал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян.

История с заявлением известной певицы отом, что она не будет выступать на полуострове ни за какой гонорар, получилапродолжение. Свое мнение о подобных высказываниях высказал член экспертногосовета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян.Свою позициюЛайма Вайкуле объясняла тем, что жителям Евросоюза это якобы "запрещено" из-засанкций. После волны осуждения артистка заявила, что ее якобы неправильнопоняли и дала слово бесплатно спеть для жителей Крыма.Манукян считает, что прецедент с Вайкуле может стать основаниемдля того, чтобы устроить артистам проверку Крымом. "История с Лаймой и ее последние заявления говорят, что сегодня узарубежных артистов недостаточно мотивации, чтобы почаще наведываться в Крым. Если…изгнанная из Юрмалы "взрослая" "Новая волна" снова сменит прописку накрымскую, это будет неплохим стимулом для артистов раз в год собираться наполуострове", – цитирует эксперта .Это можетстать своеобразной ловушкой для Вайкуле: ей придется либо отказаться отгонорара за участие в фестивале "Новая волна", если он будет проходить наполуострове, либо пойти против своих же слов. "Нужно активнее включать мероприятия топ-уровня в крымскую повестку", -уверен Вадим Манукян.Отметим, "Новаяволна" проходит в Сочи с 4 по 9 сентября. Планируется, что Лайма Вайкуле выступитна открытии фестиваля. Продюсер"Новой волны" Александр Румянцев заявил, что позиция певицы по поводу Крыма неимеет отношения к творчеству и не повлияет на ее выступление в Сочи,передает РИА Новости.