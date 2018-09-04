История с заявлением известной певицы о
том, что она не будет выступать на полуострове ни за какой гонорар, получила
продолжение. Свое мнение о подобных высказываниях высказал член экспертного
совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян.
История с заявлением известной певицы о
том, что она не будет выступать на полуострове ни за какой гонорар, получила
продолжение. Свое мнение о подобных высказываниях высказал член экспертного
совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян.
Свою позицию
Лайма Вайкуле объясняла тем, что жителям Евросоюза это якобы "запрещено" из-за
санкций. После волны осуждения артистка заявила, что ее якобы неправильно
поняли и дала слово бесплатно спеть для жителей Крыма.
Манукян считает, что прецедент с Вайкуле может стать основанием
для того, чтобы устроить артистам проверку Крымом. "История с Лаймой и ее последние заявления говорят, что сегодня у
зарубежных артистов недостаточно мотивации, чтобы почаще наведываться в Крым. Если…
изгнанная из Юрмалы "взрослая" "Новая волна" снова сменит прописку на
крымскую, это будет неплохим стимулом для артистов раз в год собираться на
полуострове", – цитирует эксперта .
Это может
стать своеобразной ловушкой для Вайкуле: ей придется либо отказаться от
гонорара за участие в фестивале "Новая волна", если он будет проходить на
полуострове, либо пойти против своих же слов. "Нужно активнее включать мероприятия топ-уровня в крымскую повестку", -
уверен Вадим Манукян.
Отметим, "Новая
волна" проходит в Сочи с 4 по 9 сентября. Планируется, что Лайма Вайкуле выступит
на открытии фестиваля. Продюсер
"Новой волны" Александр Румянцев заявил, что позиция певицы по поводу Крыма не
имеет отношения к творчеству и не повлияет на ее выступление в Сочи,
передает РИА Новости.