6 сентября исполнится 61 год с того дня, как он пришел на завод.

6 сентября исполнится 61 год с того дня, как он пришел на завод.Олег Анатольевич Чернов – ветеран атомной отрасли и один из старейших сотрудников АО «ВПО «Точмаш». Практически вся его жизнь связана с «Точмашем»: 6 сентября исполнится 61 год с того дня, как он пришел на завод.Начинающий изобретатель– Я учился в мужской школе №9 на улице Луначарского, – рассказывает Олег Анатольевич. – Помню, как ее объединяли с третьей – женской – и сколько шума было по этому поводу. А еще помню, как в 1955 году в подвале школы установили станки для занятий на уроках труда: токарные, фрезерные. Мне всегда очень нравилось работать на них. В марте 1957 года на базе тракторного завода, который тогда как раз закончили строить, я сдал экзамен на токаря 3-го разряда, получив удостоверение. А сразу после школы устроился учеником слесаря на предприятие – тогда из соображений секретности оно называлось Грамзавод, или Почтовый ящик №50. На этом же заводе – теперь это «Точмаш» – работал мой отец. Он создал здесь мощную центральную заводскую лабораторию отраслевого значения. Он и умер по дороге на работу, отдав ей 40 лет своей жизни.На новом месте Олег Чернов первым делом получил болванку и поручение сделать из нее молоток – в те времена так учили всех будущих слесарей. Больше двух месяцев он пилил ее драчовым напильником, приобретя мозоли и навык держать напильником плоскость: руки до сих пор помнят науку.Затем по комсомольской путевке от завода Олег Анатольевич работал на многих городских стройках: участвовал в возведении зданий универмага у Золотых ворот, ВЗПО «Техника», ВНИИСС. «Этому предшествовало то, что мой брат – Виктор Анатольевич Чернов в 1958 году вернулся из армии и сразу был выбран в заводской комитет комсомола, – продолжает рассказ Олег Анатольевич. – Это была его идея – пойти работать на стройку. Он говорил: «Когда станем старыми хрычами, нам будет о чем вспомнить». Я пошел, а он остался. Но сейчас действительно есть о чем вспоминать».Кстати, Олег Чернов посчитал: их общий семейный – с отцом, матерью, братом, женой и сыном – стаж работы на «Точмаше» более 250 лет!Счастливые обстоятельства«Долгое время у меня не было образования, – улыбается Олег Анатольевич. – Так что в соответствующей графе в разных анкетах я писал: «Завод «Точмаш». Что в общем-то было правдой». В 60-х он начал учиться на вечернем отделении в авиамеханическом техникуме, но после 4-го курса его забрали в армию. Там Олег Чернов окончил школу младших авиационных специалистов по специальности «Механика вооружения истребительной авиации», а службу закончил в Челябинском высшем военном училище штурманов. Вернувшись во Владимир, вновь пошел и в техникум, и на завод: работать и учиться одновременно.– Я работал слесарем-инструментальщиком в цехе №6, а потом в центрифужном цехе №14, – вспоминает Олег Анатольевич. – Но когда я наконец закончил учиться на инженера, Ефимов, наш начальник отдела кадров, вызвал меня и сказал, что цех №5 получил новое специзделие, которое необходимо осваивать, а потому я там нужен. Хватило меня, правда, всего на три недели. Обстановка в цехе очень отличалась от того, к чему я привык. И я попросился обратно в центрифужный. Тогда это было не так просто сделать, но мне повезло: из одного цеха меня отпустили, а из другого как раз уволились два инженера и образовалась вакансия.Олег Анатольевич рассказывает, каким был завод, когда он только устроился на работу. Периметр – раза в три меньше, чем сейчас, а вокруг – длинный забор со сторожевыми вышками и вооруженной охраной. Через два метра – еще одно ограждение с колючей проволокой. Между этими заборами бегали сторожевые собаки. На входе стояли пропускные кабинки, тогда еще отдельно мужские и женские. Всех проходящих обыскивали. Из-за этого в начале рабочей смены на завод стояли очереди... Много людей работало на заводе: толпы, которые с утра шли на смену, заполняли не только тротуары, но и проезжую часть – благо, машин тогда почти не было.Лучшие годыОлег Анатольевич вспоминает золотые годы «Точмаша» и 14-й цех в 60-70-х годах: 400 человек работали в три смены, создавая газовые центрифуги. Начальник цеха Сергей Васильевич Тихомолов организовал идеальную атмосферу на производстве, а коллектив сделал дружным и сплоченным, чтобы каждый получал удовольствие от своего дела и мог работать с большей отдачей. Именно там Олег Анатольевич получил 19 авторских свидетельств на изобретения и внес несколько сотен рационализаторских предложений, при этом все предложения он лично осуществил в «металле». Многие образцы проработали более 30 лет. «Тогда были другие времена, – рассуждает он. – Каждый был уверен в том, что будет завтра и послезавтра, через неделю и через год. Люди могли планировать свою жизнь, а это очень важно. Это дает спокойствие и уверенность. Моей главной задачей на этот период было создание безопасных условий труда, что тогда называлось эргономикой рабочего места. Ну и, конечно, пока мы были уверены в своей работе, ее нужности, мы радели за дело. Это были счастливые времена. Нам все время удавалось повышать качество в самых ответственных точках конструкции центрифуги. Но при этом мы знали, что при необходимости всегда можем обратиться за советом и помощью на любое другое предприятие атомной отрасли, а они так же могут обратиться к нам, и мы сделаем для них все, что в наших силах».Олег Анатольевич даже после достижения пенсионного возраста продолжает работать, и до сих пор продолжает изобретать. По словам коллег, одно из последних его предложений позволило предприятию сэкономить около 6 миллионов рублей за год. А недавно он разработал технологический процесс, который значительно увеличит производительность труда с повышением качества производства.В прошлом году в рамках юбилея газоцентрифужной технологии он написал очерк об истоках производства: «О создании промышленной газовой центрифуги, или Каким образом «трубка Пито» прекратила гонку ядерных вооружений». Его работу издали при поддержке АО «ТВЭЛ» и АО «ВПО «Точмаш». «Имя Сергеева, конструктора промышленной газовой центрифуги, оказалось незаслуженно забытым. Благодаря моей книге справедливость восторжествовала, – говорит Олег Чернов. – Эту работу я считаю важнейшим делом своей жизни».Олег Анатольевич пишет новое эссе – «Взгляд на прошлое», оно о заводе, на котором прошла вся его жизнь, и удивительных людях, с которыми довелось работать. «Это будет рассказ о градообразующем предприятии, – объясняет он. – Это не только налоги, рабочие места и инфраструктура. Это еще и коллектив, традиции, взаимовыручка. Это культура, которая возникает внутри предприятия, а потом становится частью жизни города – ведь, как я подсчитал, примерно каждый десятый владимирец прошел через проходные «Точмаша».К концентрации производства и переносу части точмашевского оборудования в Ковров Олег Чернов относится с осторожностью. Он отмечает, что сам процесс непростой не только с точки зрения перемещения оборудования, но и отношения к людям, отдавшим этому заводу большую часть своей жизни.– Люди – наша главная ценность. Им будет сложно адаптироваться в новых условиях, потому что коллективы ПАО «КМЗ» и АО «ВПО «Точмаш» имеют свои традиции, производственную культуру и историю. Но сделать это сегодня нужно, – говорит Олег Анатольевич. – Мы живем в жесточайшем мире конкуренции, и Госкорпорации «Росатом» просто необходимо сохранить свое технологическое лидерство. Руководству предприятия нужно приложить максимум усилий, чтобы создать комфортные рабочие места и обеспечить людей всеми социальными гарантиями, которые им обещали после реализации проекта концентрации.Надеюсь, что проект позволит сохранить промышленный потенциал двух площадок и не потерять АО «ВПО «Точмаш», который был основан в далеком 1933 году на месте бывшей бумаготкацкой фабрики Белова. Важно, чтобы эти два легендарных предприятия стали высокоэффективными, динамично развивались и выпускали высокотехнологичную и конкурентоспособную продукцию.