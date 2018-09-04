Встреча была организована для глав делегаций, прибывших в столицу Брунея на 38-ю конференцию Ассоциации национальных полиций стран - участниц АСЕАН (АСЕАНАПОЛ).

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие в приеме у Султана Брунея Хассанал Болкиаха. Встреча была организована для глав делегаций, прибывших в столицу Брунея на 38-ю конференцию Ассоциации национальных полиций стран - участниц АСЕАН (АСЕАНАПОЛ).В ходе беседы Владимир Колокольцев поблагодарил Султана за оказанное российской делегации гостеприимство и пригласил своего коллегу – комиссара королевской полиции Брунея с визитом в Россию», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.