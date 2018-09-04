Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения

Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения27-летнего жителя Владимира оштрафовали за нападение на участкового. Теперь он должен заплатить 45 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.Инцидент произошел 25 мая. В полицию поступила жалоба от местных жителей на пьяного мужчину в общественном месте. Прибывший участковый обнаружил молодого человека, лежащего в подъезде на полу. Ничего не понимая, тот начал ругаться на полицейского и пинать его ногами.Участковый призвал пьяного мужчину к порядку, но это не сработало. Владимирец ударил правоохранителя в пах и левое бедро.