8-летняя Диана Преображенская из Владимира завоевала второе место на первенстве Европы по шахматам среди девочек до 9 лет.

8-летняя Диана Преображенская из Владимира завоевала второе место на первенстве Европы по шахматам среди девочек до 9 лет. Соревнования проходили в Риге. В первенстве участвовало 1074 шахматиста. От Владимирской области в сборной России Диана была единственным представителем. В её возрастную категорию входило 50 человек. Диана набрала семь очков из девяти, уступив лишь сопернице из Белоруссии.