Сотрудники полиции Владимирской области провели очередной этап акции «Собери ребенка в школу».

Традиционно в начале нового учебного года полицейские тридцать третьего региона присоединяются к масштабной акции «Собери ребенка в школу», главная задача которой оказать необходимую помощь в подготовке воспитанников подшефных детских домов и детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к учебному процессу.В череде благотворительных мероприятий 3 сентября руководство регионального УМВД и ОМВД России по Камешковскому району вместе с ветеранами органов внутренних дел, представителями православной церкви и местной администрации встретились с воспитанниками ГКУ ВО "Камешковский Детский Дом".Для ребят и персонала детского дома с концертной программой выступили солисты оркестра УМВД России по Владимирской области. В свою очередь, юные таланты порадовали гостей своим выступлением, продемонстрировав разнообразные творческие способности: разыграли миниатюрные сцены, прочли стихотворения. Далее состоялось праздничное чаепитие, в ходе которого дети в неформальной обстановке пообщались с правоохранителями и поделились своими планами на учебный год.В завершение каждый воспитанник детского дома кроме отличного настроения получил в подарок школьные принадлежности, канцелярские товары и сладости.